В Воронежской области любящего пьяную езду мужчину заставили работать 380 часов бесплатно

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-13T11:51:28+03:00

Автолюбитель сел за руль в пьяном виде во второй раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также жителя Бобровского района на 2,5 года лишили прав

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В Бобровском районе мужчину приговорили к 380 часам исправительных работ за повторную езду в пьяном виде. Также местного жителя лишили прав на 2,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что 30 апреля пьяный 53-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Ауди-А6» по трассе «Бобров-Анна».Там его остановили для проверки документов инспекторы ДПС. Почувствовав запах спиртного, полицейские решили проверить местного жителя на алкотестере. Прибор показал 0,853 миллиграмма.

Мужчину доставили в дежурную часть, где после проверки по базам учета полицейские установили, что ранее мировой суд Бобровского района лишил его права управления транспортным средством на три года. Этот срок истекал в конце июня.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов, с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU