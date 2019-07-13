В Воронежской области любящего пьяную езду мужчину заставили работать 380 часов бесплатно
В Бобровском районе мужчину приговорили к 380 часам исправительных работ за повторную езду в пьяном виде. Также местного жителя лишили прав на 2,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Выяснилось, что 30 апреля пьяный 53-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Ауди-А6» по трассе «Бобров-Анна».Там его остановили для проверки документов инспекторы ДПС. Почувствовав запах спиртного, полицейские решили проверить местного жителя на алкотестере. Прибор показал 0,853 миллиграмма.
Мужчину доставили в дежурную часть, где после проверки по базам учета полицейские установили, что ранее мировой суд Бобровского района лишил его права управления транспортным средством на три года. Этот срок истекал в конце июня.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов, с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU