2019-07-13T11:51:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области любящего пьяную езду мужчину заставили работать 380 часов бесплатно

Также жителя Бобровского района на 2,5 года лишили прав
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Автолюбитель сел за руль в пьяном виде во второй раз.Автолюбитель сел за руль в пьяном виде во второй раз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Бобровском районе мужчину приговорили к 380 часам исправительных работ за повторную езду в пьяном виде. Также местного жителя лишили прав на 2,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что 30 апреля пьяный 53-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Ауди-А6» по трассе «Бобров-Анна».Там его остановили для проверки документов инспекторы ДПС. Почувствовав запах спиртного, полицейские решили проверить местного жителя на алкотестере. Прибор показал 0,853 миллиграмма.

Мужчину доставили в дежурную часть, где после проверки по базам учета полицейские установили, что ранее мировой суд Бобровского района лишил его права управления транспортным средством на три года. Этот срок истекал в конце июня.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов, с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже девушка лишилась 400 тысяч, доверившись лже-сотруднику банка
На предприятии в Воронежской области сотрудникам два месяца не платили зарплату
В Воронеже отец не давал бабушке видеться с внучкой
Воронежцам предлагают вступить на "Скользский путь"
Воронежцев предупреждают о возможных тумане, грозах и граде
В Воронеже по технической причине был остановлен поезд Анапа - Москва
В Воронеже банда подростков угнала из торгового центра пять скутеров
На выходных дорожники обновят пять улиц Воронежа
В Воронеже суд отказал в сносе паба «Гвозди» на улице Хользунова
Обидчивый житель Воронежской области поджег автомобиль «Шкода Октавия»
Медики рассказали о состоянии людей, перевернувшихся в микроавтобусе в Воронежской области
В Воронеже началось благоустройство нового сквера «Чернавский» за 1,8 млн рублей
В Воронеже бывший первый вице-мэр ушел работать в Агентство по инновациям и развитию
Пять миллионов рублей потратят на электронные подписи для воронежских врачей
В Воронежской области выделят почти 220 млн рублей на капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия
Под Воронежем может появиться предприятие по производству свежемороженого хлеба