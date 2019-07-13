2019-07-13T09:56:48+03:00
Происшествия

На предприятии в Воронежской области сотрудникам два месяца не платили зарплату

Долг составил 290 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Без положенных по закону денег оказались 22 работника предприятия.Без положенных по закону денег оказались 22 работника предприятия.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Сотрудники муниципального унитарного предприятия «Борисоглебскавтотранс» обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их трудовых прав. Они рассказали, что вот уже два месяца не получают зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Без положенных по закону денег оказались 22 работника предприятия. Заработную плату они не получили ни в мае, ни в июне. Долг составил 290 тысяч рублей. Районная прокуратура провела проверку и направила в суд заявления о взыскании с предприятия задолженности. Кроме того, руководителю МУП внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

До полной выплаты заработной платы ситуация на предприятии остается на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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