На предприятии в Воронежской области сотрудникам два месяца не платили зарплату
Сотрудники муниципального унитарного предприятия «Борисоглебскавтотранс» обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их трудовых прав. Они рассказали, что вот уже два месяца не получают зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Без положенных по закону денег оказались 22 работника предприятия. Заработную плату они не получили ни в мае, ни в июне. Долг составил 290 тысяч рублей. Районная прокуратура провела проверку и направила в суд заявления о взыскании с предприятия задолженности. Кроме того, руководителю МУП внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
До полной выплаты заработной платы ситуация на предприятии остается на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU