Обидчивый житель Воронежской области поджег автомобиль «Шкода Октавия»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-12T17:20:20+03:00

Так он хотел отомстить за ссору

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В мае кто-то поджег автомобиль 35-летнего жителя поселка Нижний Кисляй - «Шкоду Октавия». Владелец припарковал машину на улице Октябрьской. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место ЧП.

Найти виновного оказалось не столь сложно – им был 28-летний местный житель.В отделе полиции мужчина признался, что затаил обиду на хозяина «Шкоды». До этого они поссорились. Тогда мужчина купил жидкость для розжига, облил ей автомобиль и поджег.

- Во время возгорания никто из граждан не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU