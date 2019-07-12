2019-07-12T16:20:13+03:00
Общество

В Воронеже бывший первый вице-мэр ушел работать в Агентство по инновациям и развитию

Напомним, до этого АИР возглавил другой экс-вице-мэр Алексей Антиликаторов
Олег ИВАНОВ
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Сергей КурилоСергей КурилоФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Экс-заместитель главы администрации по экономике, финансам и инвестициям Сергей Курило с 21 июня начал работу заместителем директора Агентства по инновациям и развитию (АИР). Таким образом, он присоединился к команде другого бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова, который возглавил Агентство.

Напомним, из числа заместителей главы администрации на сайте мэрии Воронежа исчезло имя Сергея Курило 1 июня 2018 года.

Сергей Курило родился 21 апреля 1969 года в городе Лубны Полтавской области. В 1995 году окончил Воронежский государственный университет. А еще через пять лет Российскую академию государственной службы при президенте. С 2002 года он работал в администрации Воронежа: прошел путь от начальника отдела инвестиций до первого заместителя главы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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