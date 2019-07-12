Под Воронежем может появиться предприятие по производству свежемороженого хлеба

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-12T15:25:38+03:00

Такие заготовки обычно используют в мини-пекарнях, кафе или гостиницах

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Корпорация AEON Романа Троценко под Воронежем в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» планирует разместить производство свежемороженого хлеба. По данным «Ъ-Черноземье» в проект может быть инвестировано около 3 млрд рублей. А его мощность составит минимум 100 тонн продукции в сутки

Вероятно, что продукция будет поставляться в розничные сети центральной части России. Хотя мороженый хлеб пользуется больше спросом у заведений общепита, чем у ритейлеров.

По своей сути замороженный хлеб – это полуфабрикат. Его выпекаются до 80-90% готовности, а потом замораживают при температуре от -35 до -40 С. После разморозки хлеб довыпекают. По идее он не должен отличаться по вкусу и виду от свежеиспеченного аналога.

Напомним, еще на апрельской пресс-конференции губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что рассчитывает на корпорацию AEON. Она была одним из 12 потенциальных резидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU