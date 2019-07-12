2019-07-12T13:56:49+03:00
Общество

Воронеж вошел в ТОП-10 городов с самым большим количеством Volkswagen «Жук»

10 июля легендарный автомобиль сняли с производства
Анна ПОПОЛИТОВА
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Воронеж вошел в десятку городов по количеству "Жуков"Воронеж вошел в десятку городов по количеству "Жуков"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, сколько автомобилей Volkswagen Beetle, он же «Жук», обитает России. Воронеж занял седьмое место в топ-10 городов по количеству знаменитых на весь мир машин. В нашем городе их 42. На первом месте в рейтинге Москва – здесь 807 «Жуков». Всего агентство насчитало в России 3542 автомобилей Volkswagen Beetle.

В общей сложности эта модель Volkswagen просуществовала на мировом рынке 80 лет. На начало выпуска в 1938 она называлась Volkswagen Kaefer, а когда в 1998 году производство в Германии возродилось, модель переименовали в New Beetle. В России машину всегда называли «Жук». 10 июля производство автомобилей прекратилось.

Напомним, 11 июля Центральный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей руководителя автосалона «Гаус» - официального представителя Volkswagen. «Гаус» заключил договоры купли-продажи автомобилей, гарантируя своевременную их поставку клиентам, однако, машины они так и не увидели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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