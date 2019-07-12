Воронежский активист подсчитал, сколько должен стоить проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-12T12:50:41+03:00

При тарифе в 25 рублей, по мнению общественника, сверхприбылей не будет, но прожить смогут все Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

15 июля должно состояться закрытое совещание представителей власти с городскими перевозчиками. По идее, уже после этой встречи будет понятно: на сколько и когда повысится стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа.

Между тем, известный воронежский общественник Виталий Иванищев решил сам подсчитать, сколько может стоить проезд с учетом того, что наша транспортная система будет комфортной для горожан?

- Группа компаний «ГАЗ» предлагает новые низкопольные автобусы в лизинг с ежемесячным платежом в районе 170 тысяч рублей. Топливо в рабочую смену уходит примерно на 6 500 рублей, в месяц это 195 тысяч. Зарплата водителя - 45 000 рублей. Если соблюдать нормы труда и отдыха (5/2, 8 часов), то коэффициент на один автобус примерно 2,2 , то есть в месяц примерно 100 тысяч руб. С налогами - 132 тысячи. Добавим к этому работу механика, плановый ремонт, замену масла, работу медика, оплату за гараж, коммунальные услуги, очистку подъездных путей от снега и так далее. Это еще около 100 000 рублей в месяц на каждый автобус. Сюда же заложим и зарплату директора компании-перевозчика, - отметил Виталий Иванищев.

Таким образом, если верить подсчетам общественника, то в месяц на содержание одного современного автобуса будет уходить 597 тысяч рублей. Или 19 900 рублей в день.

- Возьмем усредненную цифру пассажиропотока в день - 800. 19 900 делим на 800, выходит 24,8 рубля. То есть для обновления парка большегрузных автобусов тариф 25 рублей сегодня вполне адекватен. Сверхприбылей не будет, но прожить смогут все, - уверен Виталий Иванищев.

Между тем, он задумался и о том, как сделать, чтобы водители автобусов перестали устраивать гонки и соблюдали графики? Для этого активист предлагает избавить водителей от необходимости считать деньги. То есть мэрия должна выпустить транспортные карты, где одна поездка стоит 25 рублей. Деньги аккумулируются в администрации.

Если считать, что выход одного автобуса на линию стоит примерно 19 900 рублей – что было подсчитано выше – то, транспортная компания должна получать эти деньги. Отследить работу маршрутчиков поможет система ГЛОНАСС. Также, по мнению активиста, нужно предусмотреть штрафы за серьезные нарушения и бонусы за идеальную работу.

Напомним, до этого мы говорили, что проезд в воронежских маршрутках может подорожать до 23 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU