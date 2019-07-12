2019-07-12T12:26:49+03:00
Происшествия

Огромный объем героина забрали у двоих воронежцев

Наркотики хранились в квартире на улице 9 Января
Виктор ПАВЛОВ
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Двух 27-летних мужчин задержали в Воронеже с крупной партией героина. Выяснилось, что они получали оптовую партию и расфасовывали ее по маленьким пакетам в квартире многоэтажки на улице 9 Января. Далее молодые люди размещали закладки и сообщали диспетчеру их размещение.

- Исследование, проведенное в экспертном центре, показало, что это вещество - героин. Масса его - 54,5 грамм, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Этот объем веществ - просто огромный. Его хватит на 300-350 доз. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам - до двадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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