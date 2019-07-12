Драка на пляже в Воронежской области: мужчина сначала сделал замечание, а потом сломал оппоненту ребро
28-летнего Борисоглебского района обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью своему односельчанину. Соответствующее решение вынес суд, сообщает ГУ МВД по Воронежской области.
1 августа прошлого года мужчина отдыхал на берегу реки Хопер. Он сделал замечание расположившейся по соседству компании отдыхающих. Ее 38-летний представитель ответил грубо. Началась драка.
В итоге 38-летний получил перелом ребра, а это привело к пневмотораксу - скоплению воздуха в груди. Изучив отчеты медиков, полицейские пришли к выводу, что это можно расценивать как тяжкий вред здоровью. 28-летнего отправили в колонию строгого режима на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU