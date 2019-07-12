2019-07-12T11:05:35+03:00
Происшествия

Драка на пляже в Воронежской области: мужчина сначала сделал замечание, а потом сломал оппоненту ребро

Вред здоровью расценили как тяжкий
Виктор ПАВЛОВ
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28-летнего Борисоглебского района обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью своему односельчанину. Соответствующее решение вынес суд, сообщает ГУ МВД по Воронежской области.

1 августа прошлого года мужчина отдыхал на берегу реки Хопер. Он сделал замечание расположившейся по соседству компании отдыхающих. Ее 38-летний представитель ответил грубо. Началась драка.

В итоге 38-летний получил перелом ребра, а это привело к пневмотораксу - скоплению воздуха в груди. Изучив отчеты медиков, полицейские пришли к выводу, что это можно расценивать как тяжкий вред здоровью. 28-летнего отправили в колонию строгого режима на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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