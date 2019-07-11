Воронежцев приглашают украсить город цветами

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-11T19:48:17+03:00

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В столице Черноземья пройдет третий конкурс «Город в цветах. Его участниками могут стать не только предприятия и организации, решившие облагородить территорию вокруг своих зданий, но и обычные горожане, которые захотят озеленить свои дворы.

Заявки нужно подать до 10 августа в городское управление экологии (ул. 25 Октября, 37, тел. 228-38-73). По каждому объекту (индивидуальная жилая застройка, многоквартирная жилая застройка, прилегающие территории предприятий и организаций, муниципальных учреждений) определят победителей в номинациях «Лучшее цветочное оформление территории» и «Лучший цветочный арт-объект».

ИСТОЧНИК KP.RU