В ВГУ пройдет цикл лекций о классической музыке
Студентов познакомят с классическими произведениями выдающихся авторов
Игорь Вербицкий предлагает образовывать воронежскую молодежь в плане музыки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
В ВГУ будет запущен цикл культурно-просветительских лекций о классической музыке. Об этом стало известно 10 июля во время встречи ректора Дмитрия Ендовицкого и заслуженного деятеля искусств нашего региона, дирижера Воронежского академического симфонического оркестра Игоря Вербицкого.
– Мы считаем, что в современном мире мало говорится о классической музыке, молодежи просто негде с ней познакомиться. Кто такие Моцарт и Бетховен, знают не все представители современного молодого поколения. Необходимо изменить ситуацию, – отмечает Игорь Вербицкий.
ИСТОЧНИК KP.RU