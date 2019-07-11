В ВГУ пройдет цикл лекций о классической музыке

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-11T18:37:15+03:00

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В ВГУ будет запущен цикл культурно-просветительских лекций о классической музыке. Об этом стало известно 10 июля во время встречи ректора Дмитрия Ендовицкого и заслуженного деятеля искусств нашего региона, дирижера Воронежского академического симфонического оркестра Игоря Вербицкого.

– Мы считаем, что в современном мире мало говорится о классической музыке, молодежи просто негде с ней познакомиться. Кто такие Моцарт и Бетховен, знают не все представители современного молодого поколения. Необходимо изменить ситуацию, – отмечает Игорь Вербицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU