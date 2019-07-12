На выходных Воронеж накроет гроза

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-12T09:23:49+03:00

Иногда нужно брать с собой не только зонт, но и резиновые сапоги. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Синоптики предполагают, что дожди будут властвовать в регионе еще одну неделю

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Ни дня без зонта! Видимо, таким будет девиз воронежцев в ближайшие дни.

- В ближайшее время практически каждый день ожидаются дожди. Все процессы в атмосфере настроились на то, чтобы циклоны приходили к нам один за другим, - рассказывает главный метеоролог региона Александр Сушков. - Пока не ожидается такой устойчивой солнечной погоды, как в июне – тогда она держалась несколько недель.

Удастся ли воронежцам поплавать в реке и не замерзнуть? Надежды возлагаются на конец месяца. 19 и 20 июля (пятница и суббота следующей недели) могут стать первыми днями, когда небо не будет выливать ведра на головы горожан.

- Август часто бывает жарким, - говорит Александр Сушков, - Но уже после 1 августа ночи становятся холодными. Возможно, и не получится искупаться.

Что с погодой в ближайшие выходные? По данным регионального гидрометеоцентра, в субботу, 13 июля, может быть ливень с грозой. Ожидается 22 градуса днем, 12 – ночью. В воскресенье значительных осадков не ожидается. Днем будет 23, ночью – 13 градусов. Начало следующей недели тоже не обойдется без дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU