Воронежцы присоединились к флешмобу Bottle Cap Challenge
Утром 11 июля в официальной группе «РВК-Воронеж» появилось видео, как ковш экскаватора сбивает крышку с пластиковой бутылки всего за три секунды. В комментарии к видео говорится, что управлял машиной экскаваторщик Юрий Лихачёв.
Bottle Cap Challenge РВК-Воронеж.
- Юрий – машинист пятого разряда, - рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе «Росводоканала». – Сбил крышку с первой попытки!
За несколько дней до этого к Bottle Cap Challenge присоединились актеры Никитинского театра. Видео с трюком в исполнении Алексея Савина выложил в соцсеть его коллега Борис Алексеев.
- Идея пришла спонтанно, - рассказывает Борис. - Увидел в сети, сказал Леше: «Сможешь?». На утро приехали и сняли. Думали час на съемку уйдет, а сняли за 10 минут, включая подготовку. Попыток 7-8 было. Из них две удачные!
Bottle Cap Challenge – флешмоб, который появился в сети в начале этого лета. Суть челленджа – открыть бутылку воды без помощи рук. Сейчас в Instagram 235 тысяч записей с хештегом #bottlecapchallenge.
Актеры Никитинского театра на многое способны.
ИСТОЧНИК KP.RU