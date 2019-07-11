2019-07-11T13:19:08+03:00
Общество

Воронежцы присоединились к флешмобу Bottle Cap Challenge

Актер воронежского театра открыл бутылку ударом ноги, а сотрудник «РВК-Воронеж» - ковшом экскаватора
Анна ПОПОЛИТОВА
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фото: скриншот видео.фото: скриншот видео.
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Утром 11 июля в официальной группе «РВК-Воронеж» появилось видео, как ковш экскаватора сбивает крышку с пластиковой бутылки всего за три секунды. В комментарии к видео говорится, что управлял машиной экскаваторщик Юрий Лихачёв.

Bottle Cap Challenge РВК-Воронеж.

- Юрий – машинист пятого разряда, - рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе «Росводоканала». – Сбил крышку с первой попытки!

За несколько дней до этого к Bottle Cap Challenge присоединились актеры Никитинского театра. Видео с трюком в исполнении Алексея Савина выложил в соцсеть его коллега Борис Алексеев.

- Идея пришла спонтанно, - рассказывает Борис. - Увидел в сети, сказал Леше: «Сможешь?». На утро приехали и сняли. Думали час на съемку уйдет, а сняли за 10 минут, включая подготовку. Попыток 7-8 было. Из них две удачные!

Bottle Cap Challenge – флешмоб, который появился в сети в начале этого лета. Суть челленджа – открыть бутылку воды без помощи рук. Сейчас в Instagram 235 тысяч записей с хештегом #bottlecapchallenge.

Актеры Никитинского театра на многое способны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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