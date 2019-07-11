2019-07-11T12:44:40+03:00
Происшествия

Под Воронежем один брат убил в драке другого

Всему виной выпивка
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области пьяная драка опять унесла жизнь. В ночь с 5 на 6 июля в селе Новый Курлак Аннинского района один брат убил другого. Всему вино спиртные напитки: сначала родственники выпивали, а потом поругались. В итоге 56-летний мужчина избил своего 60-летнего брата. И тот спустя некоторое время умер.

Теперь младшему брату за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего грозит до 15 лет заключения, сообщили в главном управлении МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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