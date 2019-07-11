2019-07-11T12:32:23+03:00
Происшествия

Обманом и запугиванием мошенники выудили из воронежцев больше миллиона рублей

Злоумышленники установили абсолютный рекорд
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жертвами мошенников стали 13 человекЖертвами мошенников стали 13 человекФото: из архива «КП»
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В минувшие сутки мошенники заработали на жителях Воронежской области рекордную сумму – больше миллиона рублей.

- За помощью в полицию обратились 13 воронежцев, - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - Большинство мошеннических действий совершено бесконтактным способом под предлогами защиты банковских карт от преступных посягательств, обмена денежных средств, купли-продажи различных товаров и услуг.

Жертвой преступников стала и доверчивая пенсионерка из Северного района. Ей позвонила «ведущая» телевизионной программы про экстрасенсов и сообщила о наложенной на нее и ее родных порче. Снять ее собеседница пообещала за приличную сумму, которую нужно перевести по указанным банковским реквизитам. Бабушка перечислила на них 16 тысяч рублей. Но на этом мошенники не остановились. Они продолжили звонить, угрожая, что нашлют на семью еще большую беду. Запуганная старушка перевела шантажистам больше 142 тысяч рублей, и только потом пошла в полицию.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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