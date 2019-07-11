Воронежцев научили делать кукол – неразлучников

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-11T10:16:20+03:00

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В Коминтерновском районе ко Дню семьи, любви и верности приурочили тематический мастер-класс, возрождающий славянские традиции. Жителям показали, как можно изготовить свадебных кукол-наразлучников.

- Особенность неразлучников в том, что две куклы, мужская и женская, объединены общей рукой. Это символизирует неразрывную связь на всю жизнь. Кроме того, общая рука – соединение мужского начала и женского, а так же обмен энергетикой, – пояснили в управе Коминтерновского района.

По традиции в процессе изготовления кукол нельзя использовать колющие и режущие предметы. Считается, что это изменит энергетику куклы. При создании куклы используются только натуральные материалы. Материал разрывается своими руками, сматывается нитками. А еще, нельзя садиться за работу в плохом настроении.

Участникам мастер-класса также рассказали о традиционных обережных куклах, русском быте, народной культуре и истории, особенностях русского крестьянского костюма. С гостями побеседовали об устройстве крестьянского натурального хозяйства, сезонных работах и праздниках и многих интересных обычаях русской народной жизни, что было особенно полезно для юных участников действа.

ИСТОЧНИК KP.RU