В Воронеже на Адмиралтейской площади прошел боксерский флешмоб

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-11T09:10:17+03:00

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В среду 10 июля на Адмиралтейской площади собрались юные поклонники бокса. Здесь при поддержке гордумы прошел спортивный флешмоб для молодежи. Региональная федерация бокса провела мастер-класс с участием действующих чемпионов федерации.

На площади соорудили импровизированный ринг, где ребятам показали упражнения, которые они с удовольствием повторили. По словам Руслана Болотова, председателя федерации бокса Воронежской области, мероприятие поможет в популяризации бокса среди подростков и молодежи. Он также сообщил, что запись флешмоба покажут 22 июля в Москве на Красной площади на Всемирный день бокса.

ИСТОЧНИК KP.RU