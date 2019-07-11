2019-07-11T08:16:49+03:00
Общество

Подвал воронежской многоэтажки тонет в канализационных стоках из-за бесхозного колодца

УК оштрафовали на 50 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инспекторы государственной жилищной инспекции Воронежской области обнаружили в подвале многоэтажного дома №171а по улице Краснознаменной бытовой мусор, битые кирпичи и доски. Кроме того в помещении стояла вода. Как пояснили проверяющим в УК Ленинского района, которая обслуживает этот дом, причиной постоянного залития служит бесхозный канализационный колодец, расположенный во дворе многоэтажки. Его никто не обслуживает и не чистит, по этой причине он периодически засоряется, и содержимое канализации вытекает наружу, в том числе попадает в подвал.

- То, что причиной постоянного подтопления подвала является ненадлежащее содержание бесхозяйного колодца, не освобождает управляющую организацию от необходимости принимать меры к обеспечению чистоты подвального помещения, - посчитали в ГЖИ и составили на УК протокол об административном правонарушении.

Итогом стал штраф в размере 50 тысяч рублей, который УК попыталась оспорить в районном суде. Однако, рассмотрев, доводы представителя компании, судья Ленинского района не посчитал их убедительными и в удовлетворении иска об уменьшении размера штрафа отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Санврачи значительно обновили список воронежских пляжей, где не следует отдыхать
В дни игр «Факела» в Воронеже будут перекрывать улицу
В Воронежской области открыли амбулаторию за 8 млн рублей
Прокурор Воронежской области может уйти на повышение
В Воронеже женщины продавали на рынке продукты, украденные из супермаркета
Воронеж вошел в десятку самых грязных городов страны
Никита Исаев: «Сегодня в бюджете нет денег на то, чтобы обеспечить строительство метрополитена в Воронеже»
В Воронежской области нашли водителя, сбившего на переходе 18-летнего парня и сбежавшего
В воронежском аэропорту сожгли 500 опасных цветов
Насекомые и экскременты грызунов встретились в столовых воронежских детских санаториев
В Воронеже несколько домов по улице Хользунова останутся без воды
Воронежская сотрудница Росгвардии по-особому проводила проверки в оружейном магазине мужа
Лжесотрудник Роспотребнадзора из Махачкалы «кошмарил» предпринимателей в Воронежской области
Юрий Немкин стал первым замом прокурора Воронежской области
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала героиней сериала
Воронежец Май Абрикосов готов за миллион рублей отправиться на шоу к Андрею Малахову
После ремонта на воронежском виадуке на 9 Января станет больше полос
«Разборка» в Воронеже закончилась госпитализацией мужчины
Эксперты назвали Воронеж городом с дешевыми автомобилями
Житель Воронежской области два дня пытался подкупить инспектора
В Северном микрорайоне Воронежа нашли останки 15 красноармейцев
Убийство на улице Комарова: воронежские силовики задержали подозреваемого