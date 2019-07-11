Подвал воронежской многоэтажки тонет в канализационных стоках из-за бесхозного колодца

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-11T08:16:49+03:00

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Инспекторы государственной жилищной инспекции Воронежской области обнаружили в подвале многоэтажного дома №171а по улице Краснознаменной бытовой мусор, битые кирпичи и доски. Кроме того в помещении стояла вода. Как пояснили проверяющим в УК Ленинского района, которая обслуживает этот дом, причиной постоянного залития служит бесхозный канализационный колодец, расположенный во дворе многоэтажки. Его никто не обслуживает и не чистит, по этой причине он периодически засоряется, и содержимое канализации вытекает наружу, в том числе попадает в подвал.

- То, что причиной постоянного подтопления подвала является ненадлежащее содержание бесхозяйного колодца, не освобождает управляющую организацию от необходимости принимать меры к обеспечению чистоты подвального помещения, - посчитали в ГЖИ и составили на УК протокол об административном правонарушении.

Итогом стал штраф в размере 50 тысяч рублей, который УК попыталась оспорить в районном суде. Однако, рассмотрев, доводы представителя компании, судья Ленинского района не посчитал их убедительными и в удовлетворении иска об уменьшении размера штрафа отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU