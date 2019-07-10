Санврачи значительно обновили список воронежских пляжей, где не следует отдыхать

СЕГОДНЯ 20:41 2019-07-10T20:41:46+03:00

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190 проб воды из открытых водоемов отобрали специалисты Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, чтобы проверить их на соответствие требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям. И если до этого мы говорили лишь о четырех пляжах, где не советуют отдыхать санврачи, то теперь в этом списке уже гораздо больше адресов.

Так, в озере «Богатое», которое примыкает к лискинскому пляжу у санатория «Радон» и к центральному пляжу «Военка» в 1,1 раза превышено химическое потребление кислорода. Та же проблема и у реки Сухая Хворостань - это пляж в селе Каширское.

В 1.2 раза тот же показатель выше гигиенических нормативов в водохранилище у санатория имени Горького (Центральный район Воронежа). И в 1.3 раза - у парка «Дельфин» (Железнодорожный район Воронежа).

В 1.5 раза - в водохранилище у набережной Авиастроителей (Левобережный район Воронежа). В 1.6 раза - у парка «Алые Паруса» (Левобережный район Воронежа).

По микробиологическим показателям далеко от идеала качество воды на территории Ольховатского района в реке Черная Калитва, что проходит у пляжей «Детский» и «Песчанка». Там общие колиформные бактерии превышают гигиенический норматив в 1,2 раза и 48 раз соответственно.

У СК «Локомотив» в Железнодорожном районе Воронежа общие колиформные бактерии превышают норматив в 4,8 раз, термотолерантные колиформные - в 24 раза. В парке «Дельфин» соответственно те же показатели выше в 4,6 раз и 23 раза. В месте отдыха на водохранилище у набережной Авиастроителей превышение уже в 48 раз и 240 раз соответственно.

У парка «Алые Паруса» - в 4,8 раза и в 24 раза. Столько же бактерий в реке Усмань у базы отдыха «Маяк», у «Соснового бора» и в районе кордона Ближний Бор . А вот в воде у места отдыха «Боровое» термотолерантные колиформные бактерии превышают гигиенический норматив в 2,3 раза.

Воронежцам не рекомендуют купаться в вышеуказанных местах.

С другой стороны по результатам исследований проб песка в местах расположения мест отдыха у водных объектов по микробиологическим и паразитологическим показателям все пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU