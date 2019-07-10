Санврачи значительно обновили список воронежских пляжей, где не следует отдыхать
190 проб воды из открытых водоемов отобрали специалисты Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, чтобы проверить их на соответствие требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям. И если до этого мы говорили лишь о четырех пляжах, где не советуют отдыхать санврачи, то теперь в этом списке уже гораздо больше адресов.
Так, в озере «Богатое», которое примыкает к лискинскому пляжу у санатория «Радон» и к центральному пляжу «Военка» в 1,1 раза превышено химическое потребление кислорода. Та же проблема и у реки Сухая Хворостань - это пляж в селе Каширское.
В 1.2 раза тот же показатель выше гигиенических нормативов в водохранилище у санатория имени Горького (Центральный район Воронежа). И в 1.3 раза - у парка «Дельфин» (Железнодорожный район Воронежа).
В 1.5 раза - в водохранилище у набережной Авиастроителей (Левобережный район Воронежа). В 1.6 раза - у парка «Алые Паруса» (Левобережный район Воронежа).
По микробиологическим показателям далеко от идеала качество воды на территории Ольховатского района в реке Черная Калитва, что проходит у пляжей «Детский» и «Песчанка». Там общие колиформные бактерии превышают гигиенический норматив в 1,2 раза и 48 раз соответственно.
У СК «Локомотив» в Железнодорожном районе Воронежа общие колиформные бактерии превышают норматив в 4,8 раз, термотолерантные колиформные - в 24 раза. В парке «Дельфин» соответственно те же показатели выше в 4,6 раз и 23 раза. В месте отдыха на водохранилище у набережной Авиастроителей превышение уже в 48 раз и 240 раз соответственно.
У парка «Алые Паруса» - в 4,8 раза и в 24 раза. Столько же бактерий в реке Усмань у базы отдыха «Маяк», у «Соснового бора» и в районе кордона Ближний Бор . А вот в воде у места отдыха «Боровое» термотолерантные колиформные бактерии превышают гигиенический норматив в 2,3 раза.
Воронежцам не рекомендуют купаться в вышеуказанных местах.
С другой стороны по результатам исследований проб песка в местах расположения мест отдыха у водных объектов по микробиологическим и паразитологическим показателям все пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.
ИСТОЧНИК KP.RU