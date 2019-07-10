2019-07-10T19:10:17+03:00
Общество

В Воронежской области открыли амбулаторию за 8 млн рублей

Медучреждение будет обслуживать 2000 человек
Олег ИВАНОВ
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В селе Коршево Бобровского района открыли врачебную амбулаторию. На ее строительство потратили более 8 млн рублей в рамках программы «Развитие здравоохранения Воронежской области».

- В здании площадью 130 кв. м располагается процедурный и прививочный кабинете, кабинет приема врача. Амбулатория укомплектована современным оборудованием и новой мебелью. Здание оборудовано для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также оснащено системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В амбулатории местные жители смогут сделать прививки, кардиограмму, измерить давление, сдать кровь на анализы. Всего медучреждение будет обслуживать 2000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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