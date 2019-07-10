Прокурор Воронежской области может уйти на повышение

СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-10T18:58:13+03:00

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Глава прокуратуры Воронежской области Николай Шишкин может пойти на повышения и занять пост заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. По сведениям «Ъ-Черноземье», назначение на новую должность ожидается до конца лета. Кроме того, известно, что о предстоящем уходе уже предупреждены ближайшие коллеги Николая Шишкина и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Более того, считается, что воронежскую прокуратуру возглавит Юрий Немкин, который 10 июля был назначен первым замом прокурора региона. Соответствующий приказ, подписан Генпрокурором России.

Напомним, что Николай Шишкин родился 3 февраля 1959 года в поселке Стрелица Семилукского района Воронежской области. Окончил юридический факультет ВГУ. С 1985 года работает в прокуратуре. Имеет звания «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «Заслуженный юрист Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU