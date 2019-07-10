В Воронеже женщины продавали на рынке продукты, украденные из супермаркета

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-10T18:24:51+03:00

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В одном из супермаркетов, расположенных на улице Шишкова, заметили, что со стеллажей в торговом зале кто-то украл продукты и бытовую химию примерно на 10 тысяч рублей. Пришлось обратиться в полицию.

Оказалось, что две жительницы Воронежа 33 и 35 лет взяли товар со стеллажей, спрятали в сумки и скрылись. Воровки ничего не боялись, так как это далеко не первая подобная кража на их счету. Женщин даже судили. Но, видимо, урок они так и не извлекли. Все похищенные продукты и вещи они потом пытались продать сами уже на рынке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 35-летняя подозреваемая находится в изоляторе. Вторую женщину отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU