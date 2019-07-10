В воронежском аэропорту сожгли 500 опасных цветов

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-10T16:04:02+03:00

Их привезли в наш регион без каких-либо документов

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5 июля во время фитосанитарного контроля в пункте пропуска воронежского аэропорта были найдены цветы без сертификатов. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, сжечь тут же пришлось 500 цветов.

Опасные растения были найдены при досмотре ручной клади и багажа пассажиров рейса из Республики Армения. Мужчина привез партию срезов цветов - 3560 штук. Однако именно 500 из них нарушали законодательство о карантине растений - у собственника не оказалось каких-либо документов.

- Данная продукция может стать источником распространения опасных карантинных объектов, не зарегистрированных на территории России (цветочный трипс, коричнево-мраморный клоп и др), - сообщили в управлении. - Был составлен административный протокол по ст.10.2 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU