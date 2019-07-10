2019-07-10T15:06:29+03:00
Общество

Юрий Немкин стал первым замом прокурора Воронежской области

Должность освободилась после ухода Василия Хромых
Виктор ПАВЛОВ
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Юрий Немкин. Фото областной прокуратуры.Юрий Немкин. Фото областной прокуратуры.
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Старший советник юстиции Юрий Немкин назначен первым замом прокурора региона. Соответствующий приказ, подписанный Генпрокурором России, появился сегодня, 10 июля. Этот же документ освободил Немкина от должности заместителя прокурора Воронежской области.

Юрий Александрович родился в 1974 г. В 1997-м он окончил Уральскую государственную юридическую академию и в тот же год был принят на службу в органы прокуратуры. Начал с помощника прокурора, потом шли повышения. В разное время был прокурором Советского района, прокурором Воронежа. С июня 2017 года работал в качестве заместителя прокурора Воронежской области.

Как поясняют в ведомстве, должность первого заместителя прокурора региона освободилась после выхода на пенсию Василия Хромых в январе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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