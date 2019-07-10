2019-07-10T13:57:38+03:00
Общество

Воронежец Май Абрикосов готов за миллион рублей отправиться на шоу к Андрею Малахову

Так шоумен отреагировал на слухи о том, что он начал заниматься разведением коров
Олег ИВАНОВ
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Май Абрикосов уверен, что ему пальцем о палец не нужно ударять, чтобы издания опять создали «бомбу» о немМай Абрикосов уверен, что ему пальцем о палец не нужно ударять, чтобы издания опять создали «бомбу» о немФото: СОЦСЕТИ
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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» из Воронежа Май Абрикосов в шуточной форме признался на своей странице в Instagram, что ждет нового предложения о съемках от Андрея Малахова. Правда, за участие он хотел бы получить не меньше миллиона рублей.

Так Роман Тертишный, а именно это настоящее имя Мая Абрикосова, отреагировал на материал журналистов о том, что он якобы начал разводить коров.

- Я даже пальцем о палец не ударю, чтобы издания опять создали «бомбу» о Мае Абрикосове и распространили ее по всему интернету. Что предосудительного в разведении крупного рогатого скота? Если прикинуть, то бизнес действительно выгодный получается – молоко, сливки, сметана, творог! В общем, не дают мне спокойно выращивать кабачки. Придется переквалифицироваться в скотовода, - написал Роман Тертишный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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