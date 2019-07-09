Губернатор Воронежской области назвал сумму и сроки строительства метро

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-09T17:50:28+03:00

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В Воронеже все-таки не будет реанимировано трамвайное сообщение, заявил губернатор Александр Гусев во время своего визита в Екатеринбург на международную промышленную выставку ИННОПРОМ.

Власти Воронежской области продолжат работу по реализации в столице Черноземья проекта метро. После завершения корректировки Генплана Воронежа (ее закончат в 2019 году), в 2020-м приступят к технико-экономическому обоснованию для строительства метро. По предварительным подсчетам, на ТЭО метро закладывают 15-20 млн рублей, а на строительство самого объекта - около 50 млрд рублей, их регион рассчитывает получить в том числе и от федерального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU