2019-07-09T15:04:20+03:00
Происшествия

В Воронеже по факту ДТП с «Мерседесом», сбившим насмерть пешехода и слетевшим с эстакады, возбудили уголовное дело

Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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По резонансной аварии с «Мерседесом» возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, страшная авария произошла 6 июля около восьми вечера. «Мерседес-Бенц» под управлением 18-летнего воронежца при повороте с Московского проспекта на бульвар Победы на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившего дорогу 19-летнего парня и слетел с эстакады. Пешеход, слетевший вниз, умер от травм до приезда «скорой». Искореженная машина загорелась. Очевидцы успели вытащить из автомобиля водителя и его 16-летнего пассажира, их с травмами доставили в больницу.

В настоящее время следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Назначены судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.

По неподтвержденным пока данным, водитель «мерседеса» ехал со скоростью более 100 км в час. Кто-то утверждает, что его подрезали: то ли «ауди», то ли такси, поэтому он не справился с управлением и из-за этого повернул на бульвар Победы. Сейчас семья водителя ищет очевидцев аварии, у которых есть видео - чтобы доказать, что машину подрезали...

ИСТОЧНИК KP.RU

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