2019-07-09T13:25:25+03:00
Звезды

Воронежцев ждут бесплатные литературные игры на Советской площади

Парковый сезон открывает Никитинская библиотека
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 9 по 11 июля библиотека имени Никитина приглашает прохожих провести время не в залах, а на улице. Для паркового проекта «С Никитинкой вместе» библиотекари разработали множество активностей. Все они пройдут на Советской площади.

Сегодня до 15.00 можно успеть на выставку-игру «Сказочный мир Людмилы Зайцевой», литературно-костюмированную программу «Уроки гимназисток с Никитинкой», в которую войдут «Урок лингвистических игр» и «Урок математических игр».

10 июля с 10.00 до 14.00 горожан ждут литературная игра для детей и взрослых «Всех скороговорок не переговоришь…», мастер-класс по изготовлению книжных закладок «Ловкость рук…», выставка-подарок «Библиотека - читателю», а также викторины, игры, конкурсы, загадки.

11 июля с 13.00 до 15.00 запланированы игра для взрослых «Литературный эрудит», литературная игра для детей «Бюро сказочных находок», экоигротека, летние чтения «Сказки, волшебные провинции и книги, которые говорят на разных языках», викторина «Геральдика имен», детский конкурс «Волшебный календарь сказок, или Бесконечная история о книгах и сказочниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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