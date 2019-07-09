В Воронежской области пьяный отец прирезал пытавшегося усмирить родителя 39-летнего сына

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-09T13:22:45+03:00

Теперь за поножовщину ему грозит срок

Изменить размер текста: A A

8 июля в Аннинскую больницу привезли 39-летнего мужчину с ранами груди и живота. Оказалось, потерпевший пытался вразумить отца: мать просила приехать и усмирить пьяного супруга. 63-летний родитель размахивал ножом и ударил им сына в ходе конфликта.

Дебошира задержали, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемому может грозить до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU