2019-07-09T13:22:45+03:00
Происшествия

В Воронежской области пьяный отец прирезал пытавшегося усмирить родителя 39-летнего сына

Теперь за поножовщину ему грозит срок
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 июля в Аннинскую больницу привезли 39-летнего мужчину с ранами груди и живота. Оказалось, потерпевший пытался вразумить отца: мать просила приехать и усмирить пьяного супруга. 63-летний родитель размахивал ножом и ударил им сына в ходе конфликта.

Дебошира задержали, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемому может грозить до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев ждут бесплатные литературные игры на Советской площади
Воронежские школьники стали чаще подрабатывать на летних каникулах
Поддержка бизнеса, экспертные советы, развитие транспорта
В Воронеже будут судить директора фирмы, не платившего три месяца охраннику
Воронежцы вышли на пикет против строительства многоэтажки в сквере на Лизюкова
В Левобережном районе Воронежа еще одна авария на водопроводе
Под Воронежем в массовом ДТП пострадал трехлетний мальчик
60 жителей Воронежской области всю ночь искали пропавших детей
Под Воронежем в лобовом столкновении погиб 25-летний водитель «Фольксваген Джетта»
За полгода 33 жителя Воронежской области заболели клещевым боррелиозом
Жителям Левобережного района Воронежа во вторник отключат воду из-за аварии
Благодаря дождям в Воронежской области снизилась угроза возникновения пожаров
Мэр Воронежа потребовал укрепить склоны у Северного моста
В суде спасли от застройки участки в охранной зоне Воронежского заповедника
Заработал светофор на смертельно опасном воронежском переходе
Жильцам 144 многоквартирных домов Воронежской области вернут взносы за капремонт