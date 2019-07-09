Под Воронежем в массовом ДТП пострадал трехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-09T11:28:28+03:00

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Ранним утром 9 июля на дороге в обход Воронежа на территории Семилукского района столкнулись три автомобиля. По предварительным данным полиции, 36-летний воронежец на автомобиле «Фольксваген Поло» направлялся в областной центр и столкнулся со встречной «Хендай Элантра» под управлением 32-летнего местного жителя. В результате аварии «Фольксваген» опрокинулся. В тот же момент 52-летний водитель «Нивы», житель Семилук, столкнулся с уже попавшим в ДТП «Хендай Элантра».

В результате аварии пострадали ехавшие в «Фольксвагене» водитель, 35-летняя женщина и трехлетний мальчик, находившийся в автокресле.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры к предупреждению образования затора на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU