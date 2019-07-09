60 жителей Воронежской области всю ночь искали пропавших детей
Пожарные, спасатели, полицейские и жители Богучарского района минувшей ночью прочесывали окрестности реки Дон и села Терешково в поисках пропавших восьмилетнего мальчика и 14-летней девочки.
Пропажу детей заметили накануне поздно вечером. Родители мальчика позвонили в службу спасения в половине двенадцатого ночи 8 июля, когда, придя домой, узнали, что их сын – второклассник, оставленный под присмотром старшего 14-летнего брата, уехал на велопрогулку с подругой и до сих пор не вернулся. Девочки, проживающей в соседнем селе Дьяченково, также не было дома.
По тревоге срочно подняли все оперативные службы района, собрали добровольцев. К трем часам ночи общая группировка сил составила 60 человек и 16 машин. Всю ночь они безуспешно прочесывали местность, опасаясь худшего варианта развития событий…
Утром во вторник два участника поисков решили проверить двор дома, где проживала пропавшая девочка. Там, в сарае, и обнаружили детей мирно спящими.
ИСТОЧНИК KP.RU