2019-07-09T11:00:27+03:00
Происшествия

60 жителей Воронежской области всю ночь искали пропавших детей

Мальчик и девочка уехали на велопрогулку и пропали
Елена ФЕДЯШЕВА
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Взрослые опасались худшего варианта, но все закончилось благополучноВзрослые опасались худшего варианта, но все закончилось благополучноФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Пожарные, спасатели, полицейские и жители Богучарского района минувшей ночью прочесывали окрестности реки Дон и села Терешково в поисках пропавших восьмилетнего мальчика и 14-летней девочки.

Пропажу детей заметили накануне поздно вечером. Родители мальчика позвонили в службу спасения в половине двенадцатого ночи 8 июля, когда, придя домой, узнали, что их сын – второклассник, оставленный под присмотром старшего 14-летнего брата, уехал на велопрогулку с подругой и до сих пор не вернулся. Девочки, проживающей в соседнем селе Дьяченково, также не было дома.

По тревоге срочно подняли все оперативные службы района, собрали добровольцев. К трем часам ночи общая группировка сил составила 60 человек и 16 машин. Всю ночь они безуспешно прочесывали местность, опасаясь худшего варианта развития событий…

Утром во вторник два участника поисков решили проверить двор дома, где проживала пропавшая девочка. Там, в сарае, и обнаружили детей мирно спящими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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