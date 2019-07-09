2019-07-09T10:08:14+03:00
Общество

За полгода 33 жителя Воронежской области заболели клещевым боррелиозом

Специалисты отметили снижение активности паразитов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Клещи стали менее активными этим летомКлещи стали менее активными этим летомФото: из архива «КП»
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С начала этого года у 33 жителей Воронежской области обнаружили клещевой боррелиоз. Причем у семи человек, пострадавших от укусов клещей еще осенью прошлого года.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в июне активность паразитов несколько снизилась, что отразилось на количестве пострадавших от укусов. За полгода к врачам по этому поводу обратились 2137 человек, что на 7,4% ниже прошлогодних данных (2308). За минувшую неделю клещи атаковали 79 человек.

В текущем году проведены обработки от клещей в местах массового пребывания населения на 809,42 га, в том числе 254,74 га территории летних оздоровительных учреждений, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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