2019-07-09T09:39:03+03:00
Общество

Жителям Левобережного района Воронежа во вторник отключат воду из-за аварии

Бригада водоканала устраняла утечку в течение предыдущей ночи
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воду перекроют в 10 часов утраВоду перекроют в 10 часов утраФото: из архива «КП»
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В ночь с понедельника на вторник жители Левобережного района обнаружили, что в кранах пропала вода. Как выяснилось позже, на улице Циолковского прорвало водопроводную трубу. В течение ночи аварийные бригады водоканала устраняли неполадку и к рассвету возобновили подачу воды в дома.

Однако позже в ходе обследования сетей обнаружили утечку на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе дома № 109 по улице Красный Октябрь. Для его ремонта с 10 часов вторника 9 июля потребуется вновь прекратить водоснабжение жителям близлежащих домов.

Чиновники обещают организовать подвоз технической воды к жилым домам в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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