2019-07-09T09:09:12+03:00
Общество

Благодаря дождям в Воронежской области снизилась угроза возникновения пожаров

Высокий уровень наблюдается только в трех районах
Елена ФЕДЯШЕВА
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В большинстве районов - средний и низкий уровень пожарной опасностиВ большинстве районов - средний и низкий уровень пожарной опасностиФото: из архива «КП»
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Продолжительный и сильный дождь улучшил пожарную обстановку на территории Воронежской области. По данным ГУ МЧС по Воронежской области, высокий класс пожарной опасности (четвертый) наблюдается сейчас только в четырех районах: Лискинском, Острогожском и Каменском. В 16-ти районах наблюдается средняя степень угрозы пожаров, на остальной территории – низкая, первый – второй классы пожарной опасности.

Но, несмотря на стабилизацию ситуации, противопожарный режим на территории региона продолжает действовать и инспекторы государственного пожарного надзора следят за нарушителями. 8 июля они провели очередной рейд, в ходе которого на маршруты вышло 100 групп - всего 170 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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