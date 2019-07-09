2019-07-09T09:52:56+03:00
Общество

Мэр Воронежа потребовал укрепить склоны у Северного моста

После дождя с них на дорогу наносит песок
Елена ФЕДЯШЕВА
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На еженедельной планерке в горадминистрации мэр Воронежа Вадим Кстенин указал дорожным службам на проблему намыва песка и грунта со склонов высокого берега на съезде перед Северным мостом на набережную Масалитинова. Ситуация обостряется после каждого сильного дождя.

–Разработайте техническое решение, чтобы укрепить откосы. Нецелесообразно каждый раз выгребать оттуда тонны песка, когда можно один раз решить проблему, – заметил Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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