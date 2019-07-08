В суде спасли от застройки участки в охранной зоне Воронежского заповедника

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-08T20:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Два участка вблизи Воронежского заповедника им. В.М. Пескова общей площадью более 38 га не будут отдавать под застройку. Как сообщила областная прокуратура, в суде признали незаконным постановление администрации Ступинского сельского поселения Рамонского района об изменении вида разрешенного пользования участков.

Земля находится в охранной зоне заповедника недалеко от села Пчельники Рамонского района. Отметим, что охранные зоны - это участки, примыкающие к границам охраняемых территорий, где ограничиваются наиболее опасные для природы виды хозяйственной деятельности.

Изначальное предназначение земли - "для сельскохозяйственного использования". Его пытались изменить на "ведение дачного хозяйства". Прокуратура района вынесла протест. Глава Ступинского сельского поселения в его удовлетворении отказал, начался суд. Первая инстанция признала требования прокуратуры справедливыми. Глава поселения подал апелляцию. В ее удовлетворении было отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU