2019-07-08T18:22:07+03:00
Общество

Политик Никита Исаев обсудит с воронежцами проблемы экологии и застройки

Из столицы Черноземья эксперт отправится в Ростов-на-Дону
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Политик и ведущий радио «КП» Никита Исаев посетит Воронеж 9 июля. Столица Черноземья станет важной точкой на карте автопробега, который стартовал в Москве и проходит по маршруту Орел - Курск - Липецк - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Сочи - Майкоп - Черкесск - Пятигорск - Нальчик - Беслан - Владикавказ - Магас - Грозный - Волгоград - Саратов - Пенза - Самара - Казань - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Владимир - Москва. Протяженность пути составит шесть тысяч километров.

В Воронеже Никита Исаев пообщается с жителями и общественниками. На встрече речь пойдет о несанкционированной свалке на улице Землячки в Отрожке, стройке в сквере на улице Лизюкова и экологической обстановке в Новой Усмани.

Из Воронежа Исаев отправится в Ростов-на-Дону. Это уже второй за два года крупный автопробег политика по регионам России. В 2018-ом его маршрут пролегал на Восток: от Москвы до Сахалина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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