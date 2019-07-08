Педагог из Воронежской области поборется за звание «Экоучитель года» - 2019

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-08T16:28:48+03:00

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Всероссийский проект «Экокласс» подвел итоги рейтинга среди 65 тысяч учителей, которые проводили для своих учеников экологические уроки в 2018 году. В топ-5 вошла учитель химии и биологии Заводской школы Калачеевского района Елена Безкоровайная.

В рейтинге учитывались количество проведенных занятий, сданные по итогам отчеты, привлечение школьников к участию в онлайн-тестах, квестах и экологических конкурсах, а также организация экомероприятий в школе. Педагоги, попавшие в пятерку лучших, являются основными претендентами на звание «Экоучитель года» - 2019 в России. Победителя определят в январе 2020-го.

- Благодаря активным учителям, которые проводят экологические уроки в школах, мы создаем у детей мотивацию беречь природу и предпринимать конкретные действия для решения экологических проблем. Наша цель - чтобы школьники каждый день вместе с друзьями и близкими вносили свой вклад в сохранение природы, - рассказывает один из организаторов Татьяна Честина.

СПРАВКА «КП»:

Образовательный портал Экокласс.рф был запущен движением ЭКА в 2015 году. Его целью является экологическое просвещение школьников. Сейчас на нем собраны 26 экологических уроков на различные темы: водосбережение, раздельный сбор отходов, экологичный образ жизни, сохранение лесов, изменение климата и другие. Чтобы использовать эту информацию для проведения занятий необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и бесплатно скачать методические материалы ( с анимированными презентациями, игровыми заданиями и раздаточными материалами, текстовым и видеогидом).

ИСТОЧНИК KP.RU