2019-07-08T15:39:54+03:00
Общество

Росреестр будет консультировать воронежцев в соцсети

Специалисты обещают оперативно отвечать на вопросы предпринимателей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Управление Росреестра по Воронежской области приглашает представителей бизнес-сообществ к диалогу на официальной странице Управления в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/topic-117119690_40307343.

В обсуждениях открыта новая тема, которая так и называется – «Открытый диалог с бизнесом». Сотрудники ведомства обещают размещать на страничке актуальную информацию об изменениях в законодательстве, а также оперативно отвечать на заданные вопросы, возникающие в рамках профессиональной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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