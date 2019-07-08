В Воронеже на сутки может измениться вкус, цвет и запах питьевой воды

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-08T15:01:08+03:00

Все работы проводятся по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора и Управлением ЖКХ администрации города Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Дело в том, что в это время будут идти работы на водоподъемной станции

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Воронежцев предупреждают о возможных изменениях органолептических показателей питьевой воды. Говоря проще, вода из вашего крана может приобрети непривычный запах, привкус или цвет.

Как объяснили в пресс-службе «РВК-Воронеж», это связано с тем, что 9 июля с 9.00 до 10 июня 12.00 на водоподъемной станции №11 будет идти капремонт изношенного оборудования для системы водоподготовки. Специалисты демонтируют запорную арматуру сразу на двух фильтрах.

Кого же может коснуться проблема? В первую очередь жителей Советского района. Могут почувствовать нечто непривычное и горожане из Коминтерновского района. Но работы не коснутся квартала, ограниченного улицами: Московский проспект –Хользунова –Шишкова – 45 Стрелковой Дивизии – Транспортная – Урицкого.

В Ленинском районе тоже вода может измениться – кроме квартала, ограниченного улицами: Донбасская –9 Января –Революции 1905 года –Красноармейская –Кольцовская –Плехановская и кроме квартала ограниченного улицами Краснознаменная –Матросова –Грамши – Солодовникова.

- Все работы проводятся по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора и Управлением ЖКХ администрации города, - уточнили в «РВК-Воронеж» - Обеззараживание питьевой воды на этот период будет проводиться в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, органолептические показатели никак не отражаются на безопасности воды. Контроль химических, органолептических и микробиологических показателей на всех этапах осуществляют специалисты лаборатории качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU