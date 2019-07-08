В Воронеже на сутки может измениться вкус, цвет и запах питьевой воды
Воронежцев предупреждают о возможных изменениях органолептических показателей питьевой воды. Говоря проще, вода из вашего крана может приобрети непривычный запах, привкус или цвет.
Как объяснили в пресс-службе «РВК-Воронеж», это связано с тем, что 9 июля с 9.00 до 10 июня 12.00 на водоподъемной станции №11 будет идти капремонт изношенного оборудования для системы водоподготовки. Специалисты демонтируют запорную арматуру сразу на двух фильтрах.
Кого же может коснуться проблема? В первую очередь жителей Советского района. Могут почувствовать нечто непривычное и горожане из Коминтерновского района. Но работы не коснутся квартала, ограниченного улицами: Московский проспект –Хользунова –Шишкова – 45 Стрелковой Дивизии – Транспортная – Урицкого.
В Ленинском районе тоже вода может измениться – кроме квартала, ограниченного улицами: Донбасская –9 Января –Революции 1905 года –Красноармейская –Кольцовская –Плехановская и кроме квартала ограниченного улицами Краснознаменная –Матросова –Грамши – Солодовникова.
- Все работы проводятся по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора и Управлением ЖКХ администрации города, - уточнили в «РВК-Воронеж» - Обеззараживание питьевой воды на этот период будет проводиться в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, органолептические показатели никак не отражаются на безопасности воды. Контроль химических, органолептических и микробиологических показателей на всех этапах осуществляют специалисты лаборатории качества воды.
ИСТОЧНИК KP.RU