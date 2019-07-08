Воронежцы выиграли 500 тыс рублей на свои проекты на форуме «Таврида»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-08T13:53:35+03:00

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Двое воронежцев выиграли гранты на 8-й смене форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму. Алина Сагадатова получит 300 тысяч рублей на постановку музыкально-этнографического спектакля «Татаринские вечера» и выпуск учебного пособия «Фольклор на сцене».

- Сюжет постановки основан на старинных обычаях и песнях села Татарино Каменского района Воронежской области. В спектакле будут использованы уникальные неопубликованные этнографические материалы, записанные с 1980 по 2016 годы. Мы реконструируем старинные костюмы и инструменты, сделаем и подберем необходимый реквизит и декорации, - сообщила Алина Сагадатова. - Планируем пять показов спектакля - на разных театральных площадках Воронежа и области, а также в Москве. Во время заключительного показа в Доме актера организуем прямую трансляцию на портале Культура.РФ. По итогам проекта выпустим учебное пособие с полным описанием механизма «от идеи до воплощения».

Антонина Сергеева выиграла 200 тысяч рублей на проект реконструкции традиционного женского головного убора Воронежско-Белгородского пограничья «Сорока».

- Технология изготовления «сороки» может исчезнуть: в области осталась всего одна мастерица, которая владеет искусством создания этого головного убора. Поэтому мы проведем творческую лабораторию и образовательные мастер-классы для студентов Воронежского института искусств. Хотим, чтобы народные мастера передали свои знания и умения городской молодежи. В финале проекта мы разработаем учебное пособие «Сорока», в котором подробно опишем все этапы работы, - поделилась Антонина Сергеева.

ИСТОЧНИК KP.RU