2019-07-08T11:45:15+03:00
Общество

Налоговики и судебные приставы за два дня рейдов выписали квитанций на 67 тысяч рублей

Специалисты "ловили" на дорогах должников по уплате транспортного налога
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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фото: предоставлено налоговой инспекцией по Коминтерновскому району.фото: предоставлено налоговой инспекцией по Коминтерновскому району.
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На прошлой неделе сотрудники налоговой инспекции по Коминтерновскому району вместе с судебными приставами провели рейды, чтобы выявить должников по уплате транспортного налога. Водителей останавливали на дорогах и проверяли по базе данных инспекции: уплачен ли налог. Должникам тут же, на месте, под расписку вручали квитанции. За два дня проверок специалисты выписали 79 документов на сумму более 67 тысяч рублей.

С момента проведения первого рейда, который прошел в октябре 2009 года, удалось выявить свыше 300 должников. Как правило, получив на руки квитанции, автовладельцы вскоре расплачиваются. В противном случае данные передают в суд.

Чтобы сэкономить время, каждый налогоплательщик может воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России, узнать задолженность по налогам также можно на сайте www.gosuslugi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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