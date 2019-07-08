Налоговики и судебные приставы за два дня рейдов выписали квитанций на 67 тысяч рублей
На прошлой неделе сотрудники налоговой инспекции по Коминтерновскому району вместе с судебными приставами провели рейды, чтобы выявить должников по уплате транспортного налога. Водителей останавливали на дорогах и проверяли по базе данных инспекции: уплачен ли налог. Должникам тут же, на месте, под расписку вручали квитанции. За два дня проверок специалисты выписали 79 документов на сумму более 67 тысяч рублей.
С момента проведения первого рейда, который прошел в октябре 2009 года, удалось выявить свыше 300 должников. Как правило, получив на руки квитанции, автовладельцы вскоре расплачиваются. В противном случае данные передают в суд.
Чтобы сэкономить время, каждый налогоплательщик может воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России, узнать задолженность по налогам также можно на сайте www.gosuslugi.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU