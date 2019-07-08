2019-07-08T11:02:30+03:00
Происшествия

В Воронеже на девушек нападает сексуальный маньяк

В соцсетях сообщают о преследованиях странного молодого человека
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Прохоров Иванфото Прохоров ИванФото: из архива «КП»
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Жительница Юго-Западного района рассказала в группе "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте" о молодом человеке, который преследовал ее от остановки "улица Молодогвардейцев" до подъезда, где попытался напасть. Злоумышленника спугнули прохожие. Автор сообщения просит девушек быть осторожными и сообщает приметы нападавшего: на вид около 20 лет, светлые волосы, был одет в джинсовые шорты и синюю толстовку с капюшоном.

В комментариях другие участницы группы подтвердили, что аналогичные случаи происходили с ними и в других районах города.

- Это произошло в пять вечера. Человек зашёл за мной в подъезд, как будто он живёт в нем, - рассказала девушка с улицы Ломоносова. - Поднималась я пешком, и он за мной. Как только я прошла второй этаж, он резко подскочил и начал поднимать юбку. Хорошо, что его напугал один из жильцов, который начал открывать дверь. Я не представляю, что было на уме у человека!

И совсем уж детективную историю рассказала жительница Воронежа Катерина:

- У меня за знакомой какой-то ходил целый день и что хотел, не понятно. Преследовал от подъезда на Героев Сибиряков, потом сел с ней в маршрутку, доехал до Новой Усмани и ждал там два часа. Когда она заметила , стала из маршрутки в маршрутку пересаживаться. А он - следом. В итоге оторвалась только на такси…

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что никто из девушек в полицию с заявлением о нападениях или преследовании обращался. Авторы сообщений в сети этого и не отрицают. На вопросы комментаторов, почему не сообщают в полицию, отвечают, что не верят, будто преследователя будут искать. Он же ничего не успел сделать…

И все-таки лучше заранее предупредить полицию о подозрительном человеке, а не ждать преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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