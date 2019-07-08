Медикам из районов Воронежской области проведут интернет для консультаций с ведущими врачами
Это должно улучшить качество медпомощи в отдаленных пунктах
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До конца года 112 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) подключат к высокоскоростному интернету. Всего до 2021 года в 659 ФАПах появится интернет. Модернизация пройдет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
– В ФАПах работают средние медицинские работники. Благодаря появлению высокоскоростного интернета они смогут проводить телемедицинские консультации с врачами ведущих медучреждений нашего региона. Это улучшит качество медицинской помощь в отдаленных пунктах, – отмечает заместитель начальника общего отдела департамента здравоохранения Сергей Костин.
ИСТОЧНИК KP.RU