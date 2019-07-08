2019-07-08T09:17:10+03:00
Общество

Воронежская область по доходам расположилась в третьем десятке регионов России

Каждый десятый житель региона находится за чертой бедности либо даже крайней бедности
Олег ИВАНОВ
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1,1% - это люди, которые не могут выбраться в нашем регионе из «крайней бедности»1,1% - это люди, которые не могут выбраться в нашем регионе из «крайней бедности»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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8,9% жителей Воронежской области находятся за чертой бедности. А еще 1,1% - это люди, которые не могут выбраться из «крайней бедности». К таким выводам пришли исследователи РИА Новости.

В России самый высокий уровень дохода зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Скромнее всего живут в Тыве, Калмыкии и на Алтае.

- Авторы рейтинга использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году, - говорится в исследовании.

Воронежская области по доходам расположились в третьем десятке - наш регион расположился на 21 месте. Что интересно, из соседей нас обходят и Белгородский, и Липецкий, и Тамбовский регионы. Немного, всего на одну строчку, отстает от нас Курская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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