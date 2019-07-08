Воронежская область по доходам расположилась в третьем десятке регионов России
8,9% жителей Воронежской области находятся за чертой бедности. А еще 1,1% - это люди, которые не могут выбраться из «крайней бедности». К таким выводам пришли исследователи РИА Новости.
В России самый высокий уровень дохода зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Скромнее всего живут в Тыве, Калмыкии и на Алтае.
- Авторы рейтинга использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году, - говорится в исследовании.
Воронежская области по доходам расположились в третьем десятке - наш регион расположился на 21 месте. Что интересно, из соседей нас обходят и Белгородский, и Липецкий, и Тамбовский регионы. Немного, всего на одну строчку, отстает от нас Курская область.
ИСТОЧНИК KP.RU