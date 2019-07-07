На фестиваль "Казачье братство" в Воронежскую область приедут более 20 коллективов из 10 регионов России

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-07T19:52:36+03:00

А от Воронежской области выступят более 30 ансамблей

Изменить размер текста: A A

С 9 по 10 августа в Воронежской области пройдет фестиваль казачьего творчества «Казачье братство». Ожидается, что девятый казачий форум соберет на берегу Дона в Подгоренском районе более 10 тысяч человек. В этом году фестиваль посвятят 85-летию Воронежской области.

На форум обещают приехать 21 коллектив из 10 регионов России: Южно-Сахалинска, Краснодарского края, Ставрополя, Северного Кавказа, Мордовии, Северной Осетии, Волгограда, Старого Оскола, а также из республики Беларусь, в том числе . казачий фольклорный ансамбль «Партизаны FМ» и солист группы «Ярилов зной» Александр Щербаков. Воронежскую область представят коллективы из Подгоренского, Россошанского, Таловского, Каменского муниципальных районов, а также Воронежа - более 30 коллективов.

9 августа в селе Колодежное гости смогут посетить Костомаровский Свято-Спасский женский монастырь и обзорную экскурсию по краеведческому музею, выставки «Сельское подворье» и «Казачий привоз». В выставках примут участие около 50 мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел из Ростовской, Нижегородской и Воронежской области, Луганска, Курска, Тулы, Владимира, Мурома, Белгорода.

В программе праздника парад казачьих формирований, гала-концерт и праздничный фейерверк.

10 августа в парке «Мелодия» в поселке Подгоренский пройдут мастер-классы и выступления творческих коллективов. Завершится фестиваль концертом.

Впервые фестиваль на Подгоренской земле прошел в 2003 году.

ИСТОЧНИК KP.RU