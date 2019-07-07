Воронежца, пропавшего 1,5 года назад, нашли мертвым

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-07T17:44:30+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Черноземье» сообщил, что воронежца, объявленного в розыск в начале января 2018 года, нашли мертвым. 29-летний Илья Ч. ушел из дома на Челюскинцев, 136а первого января 2018-го, с тех пор его никто не видел, мужчина не выходил на связь. Волонтеры не раскрывают подробности, отмечают только, что смерть парня не связана с криминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU