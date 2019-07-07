2019-07-07T11:34:47+03:00
Общество

Через Воронеж пройдет «корейский» пробег

Автоколонна приедет 9 июля в наш город
Ярослав ИВАНОВ
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9 июля в столицу Черноземья приедет колонна автопробега «Зов предков 2019», который посвящен Мартовскому движению в честь освобождения корейцев от японцев после Первой мировой войны. В Воронеже приедет делегация из 25 человек на 10 автомобилях. Колонну ожидают в 21.30 на памятнике Славы.

Автопробег с участниками из России, КНР, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Евросоюза и Республики Корея пройдет по маршруту Москва - Воронеж - Волгоград - Астрахань - Монголия - Пхеньян - Сеул - Москва. Колонна посетит знаковые места 2-ой и 3-ей Тибетской экспедиции путешественника и натуралиста Николая Пржевальского, а также пересечет 38-ю параллель, по которой проходит разделение Кореи.

Пробег призван поддержать наметившееся потепление отношений между Севером и Югом Кореи, а также содействовать совместным проектам между государствами Евразийского континента в деловой, научной, культурно-просветительской, образовательной, туристической и других сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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