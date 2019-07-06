В Воронеже разыскивают лже-полицейского, забравшего у пенсионерки 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-06T13:45:40+03:00

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На днях 86-летней местной жительнице позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что ее сына задержали за распространение наркотиков. Но тут же «страж порядка» предложил вариант, чтобы сына все-таки отпустили - необходимо было лишь 250 тысяч рублей. Стоило старушке согласиться, как спустя всего несколько минут к ней в квартиру за деньгами пришла женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации. Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва невольно выдает при общении.

ИСТОЧНИК KP.RU