2019-07-06T13:45:40+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают лже-полицейского, забравшего у пенсионерки 250 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Пенсионерка легко поверила бандитамПенсионерка легко поверила бандитамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

На днях 86-летней местной жительнице позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что ее сына задержали за распространение наркотиков. Но тут же «страж порядка» предложил вариант, чтобы сына все-таки отпустили - необходимо было лишь 250 тысяч рублей. Стоило старушке согласиться, как спустя всего несколько минут к ней в квартиру за деньгами пришла женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации. Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва невольно выдает при общении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области число банковских карт в полтора раза больше, чем самих жителей
Роман Асхабадзе раскрыл бюджет воронежского «Факела»
В Воронеже у парка «Танаис» насмерть сбили пенсионера
Федеральные компании могут занять рынок пассажирских перевозок в Воронеже
Водитель самоходной косилки переехал лежащего в траве человека в Воронежской области
Под Воронежем пройдет 17-й фестиваль "Рамонский родник"
На семейном празднике в усадьбе Веневитиновых воронежцев угостят липовым чаем с вишневым вареньем
В Воронежской области в ДТП погиб 18-летний мотоциклист
На воронежской трассе перевернулся микроавтобус «Мерседес»: три человека госпитализировано
Пропавшую 17-летнюю девушку из Воронежа нашли в Уфе
Губернатор пообещал взять под личный контроль финансирование воронежского «Факела»
В Воронеже 19-летняя кофеманка ограбила автозаправку
В Воронежской области в столкновении грузовой «Газели» и «Ситроена» погибла 55-летняя женщина
Воронежская семья распространяла наркотики
В Воронеже суд продлил арест водителю «Мерседеса», намеренно сбившему курсанта института МЧС
В воронежский «Факел» пришел еще один воспитанник московского ЦСКА
Руководитель департамента культуры Воронежской области покидает свой пост
Бывший учитель школы под Воронежем, который обжег ученика утюгом, заплатит штраф 30 тысяч
6, 7 и 8 июля дорожные работы пройдут на пяти улицах Воронежа
Жителям Железнодорожного района Воронежа 9 июля перекроют воду
Под Воронежем выявили очаг бактериального ожога плодовых деревьев
Хотела получить компенсацию, а лишилась последнего: в Воронеже мошенники развели пенсионерку на 120 тысяч
В Воронеже возобновят летние киносеансы под открытым небом
Директор воронежской компании может избежать уголовного наказания за невыплату зарплаты сотрудникам
Генеральным директором воронежского «Факела» официально стал Роман Асхабадзе
Причину обрушения лесов в центре Воронежа, из-за чего пострадали два человека, выяснят в Следственном комитете