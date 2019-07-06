2019-07-06T12:45:32+03:00
Происшествия

В Воронеже у парка «Танаис» насмерть сбили пенсионера

Пожилой мужчина скончался на месте происшествия
Олег ИВАНОВ
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Фото:Аварии | ДТП | ВоронежаФото:Аварии | ДТП | Воронежа
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Вечером 5 июля у парка «Танаис» под колесами автомобиля Nissan Skyline погиб 67-летний воронежец. За рулем иномарки был 25-летний местный житель. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Олеко Дундича: пенсионер пытался перейти проезжую часть. Но судя по фото, которые появились в социальных сетях, пожилой мужчина хотел сократить дорогу и не дошел до находящегося поблизости регулируемого пешеходного перехода. Вероятно, молодой водитель не успел среагировать на появившегося на дороге мужчину. Тот скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Инспекторы напоминают, что в темное время суток и водителям, и пешеходам нужно быть особенно осторожными. Люди должны убедиться, что автомобилисты пропускают их, а водителям, конечно, необходимо остановиться перед пешеходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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